Mehdi Bayat, le président de l’Union belge, n’a pas été élu au Comité exécutif de l’UEFA

Bayat, 42 ans, était l’un des neuf candidats aux huit sièges disponibles. L’Italien Gabriele Gravina (53 voix), le Suédois Karl-Erik Nilsson (52 voix), le Russe Alexander Dyukov (50 voix), l’Anglais David Gill (48 voix), le Polonais Zbigniew Boniek (47 voix), l’Allemand Rainer Koch (47 voix), le Turc Servet Yardimci (47 voix) et le Néerlandais Just Spee (31 voix) ont récolté plus de voix que Bayat (14 voix).

Le Comité exécutif est «l’organe exécutif suprême de l’UEFA». Il comprend le président de l’UEFA, seize membres élus par le Congrès de l’UEFA, deux élus par l’Association des clubs européens et un élu par l’association des ligues européennes. La durée du mandat est de quatre ans.

Trois Belges ont par le passé siégé au sein de l’organe exécutif de l’UEFA: José Crahay (1954 et 1955), Roger Petit (1972-1980) et Louis Wouters (1980-1984). Administrateur délégué du Sporting Charleroi, Bayat est depuis 2019 le président de l’Union belge de football.