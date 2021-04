Zinédine Zidane prend son temps avec Eden Hazard: «J’espère qu’il sera disponible pour samedi»

Hazard a joué son dernier match pour le Real Madrid le 13 mars, il y a un bon mois. Il a joué 15 minutes lors du match à domicile contre Elche. Son précédent match remontait au 30 janvier à domicile lors de la défaite contre Levante (1-2). Après le match contre Elche, une nouvelle blessure musculaire a suivi et Hazard a manqué les trois premières rencontres de qualification pour la Coupe du monde 2022 avec les Diables Rouges. Hazard a repris l’entraînement début du mois, mais n’a pas encore réintégré la sélection. Lundi, il n’a pas pris part à l’entraînement collectif.

Zidane n’a pas souhaité s’exprimer par rapport au projet de Super League, dont le Real Madrid et son président Florentino Perez sont parmi les initiateurs. « Je suis ici pour parler de demain, de la Liga, de la Ligue des Champions. Le reste ce n’est pas mon travail. Nous ne parlons que du match de demain. Et c’est ça dans l’esprit des joueurs, se préparer et bien faire. »