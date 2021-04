Profil, difficultés, favoris: tout ce qu’il faut savoir sur la Flèche Wallonne 2021 (vidéos)

Douze difficultés seront au programme des coureurs, qui parcourront 122.2 kilomètres avant de faire leur entrée sur un circuit 31.8 kilomètres. Cinq de ces difficultés arboreront la première partie du tracé, avant que le peloton n’attaque à deux reprises la Côte d’Ereffe et la Côte du chemin des Gueuses, et trois fois le célèbre Mur de Huy, où se situe l’arrivée en côte.

Qui succédera à Marc Hirschi pour remporter l’édition 2021 de la Flèche Wallonne au sommet du Mur de Huy ? Le peloton s’élancera depuis Charleroi à 11h35 ce mercredi pour une course longue de 193.6 kilomètres, au profil accidenté.

Les deux principaux favoris de l’épreuve de ce mercredi devraient être Julian Alaphilippe, vainqueur de deux des trois dernières éditions, et Tom Pidcock, lauréat de la Flèche Brabançonne, et battu pour quelques millimètres par Wout van Aert après visionnage de la photo-finish ce dimanche à l’Amstel Gold Race.

Marc Hirschi fera lui aussi office de prétendant à sa propre succession, tout comme le Canadien Michael Woods, Jakob Fuglsang, ou encore le dernier gagnant du Tour de France, Tadej Pogacar. D’autres coureurs tels que Primoz Roglic, Michal Kwiatkowski et le recordman de l’épreuve Alejandro Valverde (cinq victoires) seront également à tenir à l’œil.

Côté belge, Wout van Aert a décidé de prendre un petit peu de repos, et c’est sur Dylan Teuns, Tim Wellens, ou encore le tout jeune Mauri Vansevenant que les espoirs de victoire reposeront.

La saison dernière, c’est le jeune Marc Hirschi, qui, à 22 ans, avait levé les bras pour la toute première fois au sommet du Mur de Huy, remportant une édition exceptionnellement déplacée au mois de septembre en raison de la pandémie du coronavirus. Lors des éditions 2018 et 2019, l’actuel champion du monde, Julian Alaphilippe, avait triomphé. Devant Jakob Fuglsang et Diego Ulissi il y a deux ans, et surtout devant Alejandro Valverde en 2018, alors que l’Espagnol restait sur quatre succès consécutif.