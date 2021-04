Ostende va bel et bien en appel devant la CBAS pour sa licence

La semaine passée, la Commission des licences a refusé d’accorder le précieux sésame au KVO, cinquième de la saison régulière et en lice pour une place en Champions playoffs jusqu’à la dernière journée. Les Côtiers disputeront les Europe playoffs, avec la possibilité de lutter pour un ticket européen. « Malheureusement, il y a une petite ombre au tableau, puisque le club doit non seulement se battre dans les Playoffs, mais aussi se rendre au BAS pour obtenir sa licence », a écrit le KVO dans un communiqué dans lequel il confirme avoir déposé le recours auprès de la CBAS vendredi et qu’il « déposera les éléments manquants » lors de l’audience début mai.

« Le club estime qu’il est important de souligner qu’il n’y a pas de problème structurel », peut-on lire dans le communiqué. « Son dossier repose sur des bases très solides en termes de budget, de trésorerie et de comptabilité. Le club ne doit pas faire apparaître de l’argent et n’a pas besoin d’inventions créatives pour élaborer son dossier commercial. » Le KVO dit « ne pas avoir l’intention de courir le risque de ne pas obtenir la licence » et que « les documents demandés seront fournis. »

« Le club souhaite confirmer à tous les fans, tous les partenaires et toutes les parties intéressées liées à notre club qu’ils peuvent avoir pleinement confiance dans le bon résultat de l’obtention d’une licence pour le football européen et le football professionnel en 1A », conclut le communiqué.