Le concours Reine Elisabeth (piano) aura lieu sans public

A la suite de désistements, le prestigieux concours accueillera 64 candidats (53 hommes et 11 femmes de 19 nationalités différentes) au lieu des 74 sélectionnés pour le Concours initialement prévu en mai 2020. Aucun Belge ne figure parmi les candidats. La Corée du Sud, en revanche, sera particulièrement bien représentée avec 15 candidats, de même que la Russie (11), le Japon (huit) et la France (sept).

Un protocole sanitaire, élaboré avec l’aide d’une commission composée de spécialistes du milieu médical, sera d’application pendant l’entièreté du Concours de piano. Des adaptations concernent notamment le nombre de candidats admis en demi-finale (12 au lieu de 24) et en finale (six au lieu de 12). En outre, un proscenium a été rajouté à la scène du Studio 4 de Flagey et de la salle Henry le Bœuf au Palais des beaux-arts afin de permettre aux orchestres de jouer en respectant les règles sanitaires. Le remboursement de 50 % des frais de voyage a été étendu à l’ensemble des candidats et le montant octroyé aux demi-finalistes qui n’accèdent pas à la finale a été doublé pour atteindre 2.000 euros.