Facebook veut «normaliser» les problèmes de sécurité.

Le réseau social préférerait d’ailleurs minimiser cette fuite, selon l’e-mail que Data News a consulté. «’À long terme, nous nous attendons à un plus grand nombre d’incidents de scraping et il est important d’en faire un problème industriel et de normaliser le fait que cela se produit régulièrement’’, peut-on y lire.

Le hacker éthique Inti De Ceukelaire avait averti Facebook dès janvier 2017 qu’il était possible de connaître le numéro de téléphone d’une personne via Facebook. Il leur a également fait remarquer qu’il était possible d’importer jusqu’à dix mille contacts à la fois. Facebook aurait répondu à l’époque qu’il ne s’agissait pas d’un problème grave, de sorte qu’il est resté possible pendant plus d’un an de télécharger des numéros de téléphone et des adresses électroniques aléatoires sur Facebook et de voir à quel profil ils appartiennent.