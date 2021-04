ING appliquera un taux négatif sur les comptes de plus de 250.000 euros

A partir du 1er juillet, ING va introduire un taux négatif sur les comptes avec plus de 250.000 euros pour les particuliers et les entreprises en Belgique, annonce mardi la banque. Elle imputera un taux d’intérêt négatif de 0,5% sur le solde dépassant cette somme.

La banque appliquait déjà un taux négatif depuis janvier sur les dépôts à partir d’un million d’euros. Elle modifiera aussi, le 1er juillet, les frais liés au compte ING Lion Account et au compte Vert ING. Pour ce dernier par exemple, les frais annuels s’élèveront à 54 euros contre 44 aujourd’hui.

Très peu de clients concernés

«Ces changements reflètent les circonstances actuelles du marché, à savoir des taux d’intérêt bas et négatifs, des coûts opérationnels plus élevés et des investissements continus destinés à répondre aux attentes actuelles et futures des clients», indique le groupe bancaire néerlandais dans un communiqué.