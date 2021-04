La réponse fracassante de Jürgen Klopp à Gary Neville: «J’aimerais bien qu’il ne soit pas partout où il y a le plus d’argent»

Ce lundi, Gary Neville, l’ancien joueur de Manchester United et actuel consultant sur Sky Sports, ne s’était privé de pousser un coup de gueule sur Liverpool et Manchester United, qui ont tous les deux pris part au projet de « Super League ». L’ancien international anglais avait notamment fait référence au « You’ll Never Walk Alone », hymne de Liverpool, ce qui n’a vraiment pas pu à Jürgen Klopp. Interrogé après le partage de Liverpool à Leeds, le coach allemand n’a pas hésité à recadrer Neville.

« Il parle de ‘You’ll Never Walk Alone’. Pour être honnête, cela devrait déjà être interdit. Parce que nous avons beaucoup de droits de chanter cet hymne, c’est notre hymne et pas le sien et il ne le comprend pas de toute façon », a lancé Klopp. « Je comprends tout ce qui se dit et je n’aime pas ça non plus. Mais je ne parle pas des autres clubs comme ça, on peut être émotif, mais j’aimerais que Gary Neville soit dans un siège chaud quelque part et pas partout où il y a le plus d’argent. Il était à Manchester United, à Sky Sports et à d’autres endroits. N’oubliez pas que nous n’avons rien à voir avec cela. Nous sommes dans la même situation que vous, nous avons tous reçu des informations et nous devons continuer à jouer au football. »