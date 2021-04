Maximilian Schachmann fait l’impasse sur le Tour de France et se concentre sur les JO

Maximilian Schachmann ne disputera pas le Tour de France cette année. L’Allemand de 27 ans, vainqueur de Paris-Nice, veut s’illustrer lors des prochains Jeux Olympiques. Selon le pensionnaire de l’équipe BORA-hansgrohe, ce n’est pas combinable avec la Grande Boucle.

« La course aux Jeux présente un profil de classique qui peut me convenir. Je me considère comme un candidat au podium, à condition de pouvoir supporter la chaleur. Mais disputer les deux, le Tour et les Jeux, c’est trop », a déclaré Schachmann au quotidien allemand Bild.