La «Super League» obtient une première victoire judiciaire contre l’UEFA et la Fifa

Dans ce texte, le tribunal de commerce N.17 de Madrid indique avoir « ordonné à la FIFA et l’UEFA (…) de s’abstenir d’adopter toute mesure ou action ou d’émettre toute déclaration ou communiqué qui empêche ou pose des difficultés, de forme directe ou indirecte, à la préparation de la Super League de football ».

Un tribunal madrilène a interdit mardi en référé à l’UEFA et à la FIFA toute mesure contre le lancement de la Super League, première victoire judiciaire pour cette compétition privée dissidente qui a ouvert un conflit dans le foot européen, selon la décision obtenue par l’AFP.

Douze clubs, six anglais, trois italiens et autant d’espagnols, ont annoncé dans la nuit de dimanche à lundi leur désir de créer une compétition dissidente, fermée, réservée à l’élite du continent et concurrente à celles de l’UEFA.