"L'écologisation des voitures de société ne se concentre que sur les modèles électriques"

L'écologisation des voitures de société se concentre unilatéralement sur les voitures 100% électriques, déplore mardi le secteur automobile en réaction au dévoilement du projet de loi en la matière du ministre des Finances Vincent Van Peteghem. La fédération Mobia, qui regroupe les constructeurs automobiles, les sociétés de location et de leasing et le secteur des garages, trouve ainsi "incompréhensible" que le gouvernement pénalise fiscalement les hybrides rechargeables ou les véhicules équipés d'autres technologies propres.

Le projet de loi du ministre prévoit notamment que les voitures particulières neuves achetées à partir du 1er janvier 2026 et dont les émissions ne sont pas nulles ne seront plus déductibles d'impôts. Les camionnettes et les motos qui émettent du CO2 seront, elles, toujours déductibles à hauteur de 50%. Après avoir consulté le texte, Mobia se félicite d'abord du fait que l'exonération de l'ONSS et l'avantage en nature ne sont pas affectés. Le secteur pointe également positivement qu'il n'y ait pas d'impact financier négatif sur les voitures de société actuellement en circulation.

La Fédération belge de l'automobile et du cycle (Febiac), Traxio, qui représente le commerce et la réparation automobiles et des secteurs connexes, et Renta, la fédération des loueurs de véhicules, ne comprennent cependant pas que le gouvernement pénalise fiscalement les hybrides rechargeables ou les véhicules équipés d'autres technologies propres.

Le secteur automobile se demande si tous les conducteurs de voitures de société et le gouvernement lui-même seront prêts à la transition écologique. "De nombreux points d'interrogation subsistent autour des énergies vertes, des réseaux électriques, du déploiement des infrastructures de recharge, des tarifs de recharge publics, de la facture énergétique, etc.", pointe la Febiac. Selon elle, il est prématuré de mettre tous ses œufs dans le panier de la voiture entièrement électrique et la porte doit au moins rester ouverte aux hybrides rechargeables économiques.