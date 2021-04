Déjà la fin de la «Super League»? Manchester City se retire officiellement, une réunion d’urgence est programmée (direct)

22h20 : Manchester United confirme le départ de son vice-président Ed Woodward à la fin de l’année 2021.

22h00 : les joueurs de Liverpool, emmenés par leur capitaine Jordan Henderson, ont pris position contre la Super League et l’ont fait savoir sur les réseaux sociaux. « Nous ne l’aimons pas et nous ne voulons pas qu’elle arrive. C’est notre position collective. Notre engagement pour ce club de football et ses supporters est absolu et inconditionnel. You’ll never walk alone. »

21h27 : La Gazzetta annonce qu’une réunion d’urgence entre les douze clubs de la Super League va se tenir ce mardi soir à 23h30. Une conférence de presse serait programmée pour mercredi.

21h00 : Ed Woodward, vice-président exécutif de Manchester United, aurait démissionné selon la presse anglaise.

20h53 : l’Atlético Madrid et le FC Barcelone comptent faire marche arrière. Joan Laporta, président du Barça, aurait annoncé vouloir faire voter les socios quant à une participation à la Super League, ce qui est loin d’être acquis.

20h00 : la BBC annonce que Chelsea prépare des documents pour demander son retrait de la Super League. Quelques minutes plus tard, l’information arrive que Manchester City compte faire de même.