Vers la fin de la «Super League» ? Les clubs anglais se retirent officiellement

Après ces annonces, il ne resterait que six clubs impliqués dans la Super League : le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atletico Madrid, l’AC Milan, l’Inter Milan et la Juventus.

23h55 : C’est chose faite : après Manchester City, ce sont Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham et enfin Chelsea qui ont annoncé quitter la Super League.

23h50 : Selon la BBC, les clubs anglais vont annoncer leur retrait de la Super League dès ce mardi soir.

23h30 : Florentino Perez, président du Real Madrid et de la Super League, devait s’exprimer ce soir dans l’émission radio El Larguero, mais il est retenu par la réunion d’urgence organisée entre les clubs fondateurs de la compétition.

23h23 : Après l’officialisation du retrait de Manchester City, les cinq autres clubs anglais (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United et Tottenham) auraient aussi l’intention de quitter la Super LEague, annonce Sky Italia. Six clubs soit la moitié des membres fondateurs.

22h50 : Liverpool perd un partenaire en raison de sa participation au projet de Super League. L’horloger Tribus indique « ne pas pouvoir soutenir la décision prise par les propriétaires du club ». « Le football appartient aux fans et nous unit tous, il n’a jamais été destiné à profiter à quelques-uns ».

22h40 : Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, salue la décision de City. « Je suis ravi de saluer le retour de City dans la famille du football européen. Ils ont fait preuve d’une grande intelligence en écoutant de nombreuses voix, principalement celles de leurs fans. Cela demande du courage d’admettre une erreur, mais je n’ai jamais douté qu’ils avaient la capacité et le bon sens de prendre cette décision. »

22h23 : Manchester City est le premier club à officialiser son intention de quitter « le groupe qui planifie une Super League européenne ».

22h20 : Manchester United confirme le départ de son vice-président Ed Woodward à la fin de l’année 2021.

22h00 : Les joueurs de Liverpool, emmenés par leur capitaine Jordan Henderson, ont pris position contre la Super League et l’ont fait savoir sur les réseaux sociaux. « Nous ne l’aimons pas et nous ne voulons pas qu’elle arrive. C’est notre position collective. Notre engagement pour ce club de football et ses supporters est absolu et inconditionnel. You’ll never walk alone. »

21h27 : La Gazzetta annonce qu’une réunion d’urgence entre les douze clubs de la Super League va se tenir ce mardi soir à 23h30. Une conférence de presse serait programmée pour mercredi.

21h00 : Ed Woodward, vice-président exécutif de Manchester United, aurait démissionné selon la presse anglaise.

20h53 : L’Atlético Madrid et le FC Barcelone comptent faire marche arrière. Joan Laporta, président du Barça, aurait annoncé vouloir faire voter les socios quant à une participation à la Super League, ce qui est loin d’être acquis.

20h00 : La BBC annonce que Chelsea prépare des documents pour demander son retrait de la Super League. Quelques minutes plus tard, l’information arrive que Manchester City compte faire de même.