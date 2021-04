Les voyages à l’étranger ne sont plus interdits, mais quelles sont les restrictions?

L’interdiction des voyages non essentiels dans l’Union européenne a pris fin ce lundi. Elle avait été instaurée le 27 janvier après le constat que la seule recommandation n’avait pas été efficace durant le congé de fin d’année. Entre-temps, un accord de coopération a été approuvé par les différents parlements du pays. Il doit rendre effectif le contrôle des obligations de dépistage et de quarantaine imposées aux voyageurs de retour d’une zone rouge. La police pourra contrôler et sanctionner le non-respect sur la base des informations du Passenger Locator Form (PLF) que doivent remplir les voyageurs. Pour ce qui est des voyages hors de l’UE, les règles européennes restent d’application. Un avis de voyage négatif reste en vigueur.

Il est possible de voyager, mais ce n’est pas recommandé. Respectez toujours les mesures qui s’appliquent dans le pays de destination et celles qui s’appliquent à votre retour en Belgique. Pour effectuer un voyage, les mesures suivantes doivent être respectées :

Vous avez séjourné à l’étranger pendant plus de 48 heures ou vous revenez en avion ou en bateau ou encore vous rentrez en Belgique en train ou en bus depuis un pays hors de l’UE ou de la zone Schengen ? Remplissez le Formulaire de Localisation du Passager (PLF) au plus tôt 48 heures avant votre arrivée en Belgique. En fonction de vos réponses, le formulaire calculera si vous êtes un contact à haut risque. Si vous recevez un SMS, vous êtes un contact à haut risque. Vous devrez observer une quarantaine. Faites-vous tester le premier et le septième jour de votre quarantaine. Vous recevrez un code par sms à cet effet. La quarantaine et les tests sont obligatoires. Si vous ne respectez pas cette obligation, vous risquez une amende de 250 euros minimum.

Si vous ne recevez pas de SMS, Vous n’avez pas besoin de faire de quarantaine et vous ne devez pas être testé. Vous venez du Royaume-Uni, d’Afrique du Sud ou d’Amérique du Sud ? Placez-vous en quarantaine. Faites-vous tester le jour 1 et le jour 7 de votre quarantaine. Vous recevrez un sms pour vous faire tester. La quarantaine et les tests sont obligatoires. Si vous ne respectez pas cette obligation, vous risquez une amende de 250 euros minimum.

Voyager vers et depuis l’étranger quand on n’habite pas en Belgique

Il est possible de se rendre en Belgique, mais ce n’est pas recommandé. Pour effectuer un voyage, les conditions suivantes doivent être respectées :

Disposer d’un résultat de test PCR négatif sur la base d’un test effectué au plus tôt 72 heures avant votre départ d’une zone rouge vers le territoire belge. Vous trouverez plus d’informations dans nos questions fréquemment posées – « Quand dois-je être en possession d’un test négatif pour voyager vers la Belgique ? »

Exception : vous ne voyagez pas via avion, train, bus ou bateau depuis un pays hors de l’UE ou de la zone Schengen et vous séjournez moins de 48h en Belgique, vous ne devez pas disposer d’un test PCR négatif. Vous allez séjourner plus de 48h en Belgique ou vous entrez sur le territoire par avion, bus, train ou bateau ? Remplissez le Formulaire de Localisation du Passager (PLF) au plus tôt 48 heures avant votre arrivée en Belgique. En fonction de vos réponses, le formulaire calculera si vous êtes un contact à haut risque. Si vous recevez un SMS, vous êtes un contact à haut risque. Vous devrez observer une quarantaine. Faites-vous tester le septième jour de votre quarantaine. Vous recevrez un code par sms à cet effet. La quarantaine et les tests sont obligatoires. Si vous ne respectez pas cette obligation, vous risquez une amende de 250 euros minimum.

Si vous ne recevez pas de SMS, Vous n’avez pas besoin de faire de quarantaine et vous ne devez pas être testé. Vous venez du Royaume-Uni, d’Afrique du Sud ou d’Amérique du Sud ? Placez-vous en quarantaine. Faites-vous tester le jour 7 de votre quarantaine. Vous recevrez un sms pour vous faire tester. La quarantaine et les tests sont obligatoires. Si vous ne respectez pas cette obligation, vous risquez une amende de 250 euros minimum.

Plus de précisions peuvent également être trouvées sur le site du SPF Affaires étrangères