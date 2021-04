Kevin De Bruyne marque son opposition à la «Super League»: «Le bon moment pour trouver une solution ensemble»

L’annonce de la création de la « Super League » n’est pas passée inaperçue dans le monde du football et en moins de 48h, de nombreux acteurs du ballon rond ont réagi. Ce mardi soir, Kevin De Bruyne a lui aussi partagé son sentiment sur cette compétition, qui pourrait finalement ne jamais le jour.

« Je viens d’un petit village en Belgique, je rêvais de jouer le plus haut possible », a écrit le Diable rouge sur les réseaux sociaux. « J’ai joué en Belgique, en Allemagne et en Angleterre, j’ai représenté fièrement mon pays. J’ai travaillé et défié les autres afin d’arriver le plus haut possible. Le mot le plus important est RIVALISER. Avec tous les événements de ces derniers jours, c’est peut-être le bon moment pour que tout le monde, ensemble, puisse travailler à trouver une solution. Nous savons que c’est un gros business et je sais que j’en fais partie. Mais je suis toujours ce petit enfant qui aime simplement jouer au football. Il ne s’agit pas d’une instance ou d’une autre, il s’agit du football mondial. Continuons à inspirer les futures générations de footballeurs et faire rêver les fans. »