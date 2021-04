Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 progresse timidement grâce à AB InBev

L'indice BEL 20 suivait ses voisins à la hausse en regagnant 0,3 pc à 3.959 points mercredi vers onze heures. Dix de ses éléments étaient teintés de vert, Sofina (308,20) et arGEN-X (227,90) étant stationnaires. AB InBev (57,19) soutenait notre indice vedette en progressant de 2,6 pc devant Colruyt (50,26), en hausse de 1,2 pc. Aperam (43,35) gagnait 1 pc tandis que Galapagos (66,27) progressait de 1,2 pc, Solvay (103,75) et UCB (82,04) s'appréciant de 0,1 pc chacune. KBC (61,58) et Ageas (50,60) cédaient par contre 0,2 pc, Elia (91,25) et Melexis (88,50) abandonnant 1 et 0,2 pc. Proximus (18,55) était négative de 0,4 pc et Telenet (35,14) positive de 0,2 pc, Orange Belgium (22,10) gagnant par ailleurs 0,4 pc tandis que Bpost (8,32) cédait 0,2 pc.