«Un tournant dans l’Histoire»: l’Amérique réagit après le verdict dans l’affaire George Floyd

Un «tournant dans l’Histoire», un nom devenu «synonyme de justice», un soulagement: les réactions pleuvaient mardi aux Etats-Unis, et à travers le monde, après le verdict qui a reconnu le policier américain Derek Chauvin coupable de la mort de l’Afro-Américain George Floyd.

«Le verdict de culpabilité ne fera pas revenir George» mais cette décision peut être le moment d’un «changement significatif».

A ses côtés, Kamala Harris, a déclaré son «soulagement». «Cela n’enlève toutefois pas la douleur», a poursuivi la première vice-présidente noire de l’histoire des Etats-Unis.

«Les Américains noirs, particulièrement les hommes noirs, ont été traités à travers ce pays comme s’ils n’étaient pas des hommes», a lancé l’ex-sénatrice. «Nous devons encore réformer le système.»

Peu après le verdict, tous deux avaient appelé par téléphone la famille Floyd.

«Nous sommes tous tellement soulagés», leur avait confié le président . «J’aurais aimé être là pour vous prendre dans mes bras.»

«L’Histoire se souviendra de ce moment», leur avait promis Kamala Harris.

L’avocat de la famille Floyd: un «tournant dans l’Histoire»

«Coupable! Une justice obtenue dans la douleur a finalement été accordée à la famille de George Floyd», a réagi l’avocat de ces derniers, Ben Crump. «Ce verdict est un tournant dans l’Histoire.»

Obama: «On ne peut pas s’arrêter là»

«Aujourd’hui, un jury à Minneapolis a fait ce qu’il fallait faire», a écrit Barack Obama.

«Mais si nous sommes honnêtes, nous savons que la vraie justice va bien plus loin qu’un seul verdict dans un seul procès», a ajouté le premier président noir des Etats-Unis, en appelant à poursuivre «le combat» pour lutter contre le racisme et les violences policières.

«On ne peut pas s’arrêter là.»

Clinton: «Empêcher d’autres morts insensées»

«La couleur de peau détermine encore bien trop souvent comment quelqu’un est traité dans presque toutes les sphères de la vie américaine», a souligné Bill Clinton.

«Si le verdict ne nous ramènera pas George Floyd, il peut nous aider à empêcher d’autres morts insensées et nous rapprocher du jour où nous serons tous traités de la même manière», a ajouté l’ex-président démocrate.

Un frère de Floyd: «Respirer un peu mieux»

«Nous avions besoin d’une victoire dans ce dossier, c’était très important et nous l’avons eue», a confié Rodney Floyd à l’AFP. «Nous allons peut-être respirer un peu mieux maintenant», a-t-il poursuivi, en écho aux derniers mots de son frère, George Floyd, «Je ne peux pas respirer».

Un des procureurs: «Sa vie comptait»

«Aucun verdict ne peux nous ramener George Perry Floyd. Mais ce verdict envoie bien le message à sa famille qu’il était quelqu’un, que sa vie comptait, que chacune de nos vies comptent», a déclaré le procureur afro-américain Jerry Blackwell, membre de l’équipe de l’accusation au procès de Derek Chauvin.

La cheffe du Congrès: Floyd, un nom «synonyme de justice»

«Grâce à vous, et grâce aux milliers, aux millions de gens qui ont manifesté à travers le monde pour la justice, votre nom restera à jamais synonyme de justice», a déclaré la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, devant le Capitole peu après le verdict.

Zuckerberg: «Un combat plus vaste contre le racisme»

«J’espère que ce verdict apportera un certain réconfort» à la famille Floyd «et à tous ceux qui ne peuvent pas s’empêcher de se reconnaître dans cette histoire», a écrit le patron de Facebook Mark Zuckerberg. «Nous sommes solidaires avec vous, conscients qu’il s’agit d’un combat plus vaste contre le racisme et l’injustice.»