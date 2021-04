Le conseil d'administration a été quelque peu remodelé et Peter Adams (CEO d'ING Belgique), Sali Salieski (Head of Retail et Private Banking d'ING Belgique), Bahadir Samli (CIO d'ING Belgique), Pinar Abay (membre du Management Board Banking et Head of Market Leaders d'ING Group) et Ad Kas (ad interim CRO Challenger & Growth Markets d'ING Group) ont été nommés. Le CA se compose désormais de huit femmes pour 10 hommes.