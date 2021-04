La crise sanitaire n'a guère freiné les "starters" en Flandre (2)

Malgré la crise du coronavirus, 106.788 nouvelles entreprises (individuelles y compris) ont été créées en 2020 en Belgique, ce qui représente un record de starters pour la huitième année consécutive, selon "L'Atlas Starters" présenté mercredi par l'UCM, Graydon et l'Unizo.

Le nombre d'entrepreneurs qui se sont lancés n'a peut-être augmenté que de 0,64% (+680) par rapport à 2019, ce qui témoigne d'un net ralentissement par rapport aux années précédentes (+6% en 2019, +5,3% en 2018, +5,9% en 2017), cela n'en reste pas moins remarquable vu le contexte. Mais c'est surtout en Flandre que l'esprit d'entreprise résiste à la crise. On y a enregistré 65.555 nouvelles entreprises en 2020, en augmentation de 1,12%. Le constat est sensiblement différent en Wallonie, où la nombre de starters a reculé de 5%, à 23.622, et plus encore à Bruxelles, avec une chute de plus de 11%, avec 11.273 nouvelles entreprises en 2020. On compte ainsi en Flandre 9,9 nouvelles entreprises pour 1.000 habitants, contre 9,3 à Bruxelles et seulement 6,5 pour 1.000 habitants en Wallonie.

Plus d'un tiers (37,2%) des lancements sont intervenus dans le secteur des services, avec 36.696 starters, devant les professions libérales (16.464 ou 15,4% du total) et le secteur de la construction (14.852 ou 13,9% du total). On notera également la forte hausse du nombre de nouveaux acteurs dans le commerce de détail en ligne, avec 4.249 créations d'entreprises, contre 2.449 en 2019. En revanche, et ce n'est guère une surprise en raison des mesures de confinement, le nombre de starters a fortement reculé dans l'horeca et l'événementiel, mais aussi dans le transport.

C'est en province de Limbourg (+5,5%) que le nombre de starters a le plus augmenté l'an dernier, devant la province de Luxembourg (+4,4%).