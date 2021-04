Flèche Wallonne: Anna van der Breggen a dompté le Mur de Huy pour la 7e fois (vidéo)

Anna van der Breggen a été indomptable pour la 7e fois consécutive, mercredi, au sommet du Mur de Huy, dans la 24e édition de la Flèche wallonne féminine. Très bien protégée dans la finale par son équipe SD Worx et particulièrement par sa compatriote Demi Vollering, van der Breggen a surpassé la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, qui avait lancé le sprint dans le Mur de Huy.

Le début de la course féminine a été animé par l’échappée de la Polonaise Marta Lach (Small Carmen) et de la Néerlandaise Femke Gerritse (Parkhotel Valkenburg). Les deux coureuses ont été reprises par le peloton à 60 kilomètres de l’arrivée. On a ensuite vu se porter en tête la Néerlandaise Lucinda Brand (Trek-Segafredo), la Britannique Anna Henderson (Jumbo-Visma) et la Suissesse Elise Chabbey (Cayon). L’écart est rapidement monté à 1 : 20 à 50 kilomètres de l’arrivée. Le trio s’est présenté pour le premier passage dans de Mur de Huy, à 32 kilomètres du but, avec 22 secondes d’avance. La côte d’Ereffe allait être fatale aux échappées qui ont été reprises par le peloton emmené par l’équipe de la lauréate de 2020, Anne van der Breggen (SD Worx).