L’horeca bénéficiera d’une baisse de TVA dès sa réouverture

A partir du samedi 8 mai, les restaurants et les cafés du royaume auront à nouveau le droit d’accueillir leur clientèle mais uniquement en terrasses pour des raisons sanitaires. Telle est la décision prise la semaine dernière par le Comité de concertation. C’est donc à une reprise en mode mineur à laquelle devrait s’attendre l’horeca, un secteur qui a déjà fort souffert des mesures anti-covid, surtout à Bruxelles et en Wallonie où les aides régionales sont moins généreuses qu’en Flandre, faute de moyens budgétaires régionaux suffisant.

Conscient de la nécessité de soutenir l’horeca pour sa relance, le gouvernement fédéral a décidé ce mercredi matin de rétablir une mesure temporaire qu’il avait lancée durant le premier déconfinement, à savoir une baisse de la TVA. Le cabinet de Vincent Van Peteghem (CD&V), ministre des Finances, l’a confirmé au Soir : à partir de mai et jusqu’en septembre, ce taux passera de 12 % pour les repas et de 21 % pour les boissons à un taux unique de 6 %. Il s’agit d’inciter la clientèle à consommer davantage lors de son passage. Et aussi de permettre aux restaurateurs et cafetiers de garder plus de liquidités.

Inédit : 6 % sur l’alcool aussi

On notera que l’effort fédéral est davantage soutenu ce coup-ci, puisqu’au printemps-été dernier, la réduction de TVA ne s’appliquait nullement aux boissons alcoolisées. « Les restaurants et les cafés traversent une période particulièrement difficile. Le redémarrage tant attendu sera progressif. C’est pourquoi, il reste important de soutenir nos opérateurs de la restauration, » a commenté le ministre Van Peteghem interrogé par De Tijd.