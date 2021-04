Le vol habité de SpaceX vers l’ISS reporté d’une journée à cause de la météo

Une nouvelle mission s’envole ce jeudi pour la Station Spatiale Internationale. L’une des dernières ? L’épilogue de l’ISS serait programmé pour 2024. Un projet au coût exorbitant et aux retombées scientifiques mineures. Alors qu’Européens et Américains visent désormais la Lune, Russes et Chinois vont chacun lancer leur propre habitat en orbite autour de la Terre.