Le fondateur de MolenGeek au conseil d'administration de Proximus

Les actionnaires de Proximus ont approuvé la désignation d'Ibrahim Ouassari comme administrateur de l'entreprise de télécommunications. Ibrahim Ouassari a fondé MolenGeek à Molenbeek en 2015. L'organisation cherche à rendre le monde de la technologie accessible aux personnes de diverses origines. Des formations sont proposées. Le projet a notamment obtenu le soutien du géant du numérique Google, et s'est exporté à l'étranger et ailleurs en Belgique. M. Ouassari est également le fondateur et CEO de la société IT UrbanTech.