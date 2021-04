Lancement de "La Smala", une coopérative pour accompagner l'entrepreneuriat de demain

Parmi les premiers coopérateurs, on retrouve des figures notables de l'entrepreneuriat francophone belge et luxembourgeois dont le président de l'Union wallonne des entreprises, Jacques Crahay, la directrice du VentureLab, Aude Bonvissuto, le professeur Olivier Witmeur (Solvay Business School), l'entrepreneur Luc Pire, le cofondateur de New Pharma, Olivier Mallue ou encore MundoLab pour n'en citer que quelques-uns.

L'ambition de la coopérative est d'accompagner les entrepreneurs souhaitant avoir un impact positif sur la société. Pour ce faire, elle développe quatre métiers pour répondre à leurs besoins: l'animation de la "famille" des entrepreneurs grâce à six services gratuits (dont notamment l'accès à une plateforme collaborative pour faire appel à des contacts et des conseils), la prestation de services sur mesure, la co-création de nouvelles entreprises à impact et enfin le financement des ambitions des entrepreneurs via la création d'un fonds visant une rentabilité multiple (financier et impact sur la société).