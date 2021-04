Les Trends Gazelles récompensent les entreprises Mertens-Mathy, Loiseau et Odoo

Les rédactions des hebdomadaires économiques Trends et Trends-Tendances ont désigné mercredi les entreprises Odoo, Loiseau et Mertens-Mathy comme lauréates wallonnes des Trends Gazelles 2021, lors d'une émission spéciale sur Canal Z. Ce prix récompense des entreprises à croissance rapide, à la fois solides et compétitives dans leur domaine et au sein de leur province.