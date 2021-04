Près d'un travailleur sur trois ne reçoit jamais de félicitations de son patron

Si les collaborateurs reçoivent un feed-back de leur supérieur hiérarchique à propos de leurs prestations, c'est plus souvent parce qu'il est négatif. Ainsi, un peu plus de la moitié des personnes sondées n'a droit à un retour d'expérience que lorsque quelque chose s'est mal passé. D'ailleurs, 15% des managers reconnaissent qu'ils complimentent peu, voire jamais leurs collaborateurs. Et un sur cinq confirme critiquer leur travail une ou plusieurs fois par semaine.

Et pourtant, quelques mots peuvent s'avérer payants. L'étude réalisée pour Tempo-Team montre que plus les félicitations adressées aux travailleurs sont fréquentes, plus ils sont motivés, heureux au travail, productifs et se sentent bien dans leur peau. Le compliment est tout aussi précieux dans l'optique de la rétention du personnel.