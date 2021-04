Les plaintes traitées par le médiateur du rail ont diminué de 10% en 2020 (2)

Le médiateur du rail a traité au total, l'an dernier, 1.210 dossiers, ce qui représente une baisse de 10% en un an, ressort-il du rapport annuel de l'ombudsman publié jeudi. Une baisse attendue au vu de la pandémie de Covid-19, qui a engendré une diminution du nombre de voyageurs transportés en 2020.

Tout au long de l'année, 3.576 demandes ont été introduites auprès de l'ombudsman du rail mais la grande majorité (2.521) était irrecevable, le voyageur n'ayant pas préalablement soumis son problème à l'entreprise ferroviaire. Le médiateur a également reçu 198 demandes d'information. Au total, le service de médiation a reçu, l'année dernière, 897 nouveaux dossiers. S'y ajoutent des demandes datant des années précédentes mais qui ont trouvé une issue en 2020. Le médiateur a ainsi traité 1.210 plaintes l'an passé. Le mois le plus chargé pour le médiateur a été septembre, marqué par l'intérêt pour le Hello Belgium Railpass, qui offrait deux trajets par mois aux citoyens belges entre octobre et mars. Sur les 3,6 millions de bénéficiaires de ce railpass, 441 ont sollicité le médiateur. Seul un cas a obtenu un résultat positif, les autres n'ont pas abouti en 2020.

Les retards, y compris les compensations, restent la première cause de plainte, représentant 38% des dossiers introduits. Les requêtes relatives aux "titres de transport" et aux "tarifs à bord et constats d'irrégularité" complètement le podium des motifs de plaintes. Ces trois catégories représentent plus des trois quarts des doléances.

Près de la moitié des plaintes clôturées en 2020 ont obtenu satisfaction (524) et 94 ont abouti à une satisfaction partielle. Dans 275 cas, la médiation n'a pas donné de résultat et 168 dossiers ont été arrêtés par le client ou le médiateur. Fin janvier 2021, 148 dossiers étaient encore ouverts.