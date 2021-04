Le mouvement des marchandises stable au premier trimestre au port d'Anvers

Les conséquences du blocage pendant plusieurs jours du canal de Suez ne peuvent pas encore être observées. Mais l'incident va entraîner des retards dans les escales de porte-conteneurs tout au long du deuxième trimestre, prédit-on.

"L'Autorité portuaire d'Anvers suit la situation de près, avec les compagnies maritimes et les terminaux à conteneurs, pour voir où il est possible de créer de l'espace pour les conteneurs. (...) Nous examinons également comment exploiter de manière plus optimale la capacité de stockage vers l'intérieur du pays et comment utiliser davantage le transport fluvial et les chemins de fer."