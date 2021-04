La banque coopérative NewB s'ouvre à de nouveaux clients

Les comptes à vue, comptes d'épargne et crédits verts proposés par NewB sont désormais disponibles pour tout un chacun à condition toutefois de devenir coopérateur. À l'occasion de cette ouverture au public, NewB, qui compte plus de 115.000 coopérateurs et avait réussi fin 2019 une levée de fonds citoyenne de 35 millions d'euros, rend à nouveau possible l'acquisition de parts coopératives.

Actuellement, la banque compte 12.594 clients pour un total de 20.920 comptes ouverts (courant et d'épargne). Les personnes qui ouvrent un compte sont notamment amenées à choisir le montant qu'elles paieront pour son utilisation. "Le prix recommandé est actuellement de 2 euros par mois, ce qui correspond aux coûts d'un compte pour NewB. Les personnes qui le souhaitent peuvent choisir un prix conscient plus élevé afin que des clients moins fortunés puissent faire le choix de payer moins ou de disposer d'un compte gratuit", explique NewB dans un communiqué.

La banque, qui prépare une offre pour les professionnels ainsi que des produits d'investissement, ajoute que la carte bancaire liée au compte courant sera disponible à l'été 2021.