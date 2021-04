Du personnel fait grève au Carrefour de Berchem en raison d'agressions par des clients

Siryn Stambouli, porte-parole de Carrefour Belgique, précise que le magasin reste ouvert avec un personnel restreint et assure qu'une campagne nationale va être lancée dans les magasins Carrefour pour sensibiliser la clientèle au respect des règles sanitaires et du personnel.

"Le phénomène existait avant la COVID-19, mais il est en train de s'amplifier et les agressions sont de plus en plus graves", estime Manuel Gonzalez-Luque, permanent syndical Commerce pour la CNE. "Des clients crachent, insultent des caissières, les frappent... Des agressions ont lieu dans tous les magasins et sont plus particulièrement récurrentes à l'hypermarché de Berchem-Saint-Agathe".