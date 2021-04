Bruxelles compte désormais deux hôtels "cinq étoiles supérieur"

Le classement des hôtels par catégories avait été interrompu durant plusieurs années à Bruxelles, à la suite de la dernière réforme de l'Etat qui a transféré la compétence du tourisme de la Commission Communautaire française à la Région bruxelloise. Pour remédier à cette situation, le parlement bruxellois avait donné son feu vert, il y a un peu plus de deux ans à un projet d'ordonnance permettant au gouvernement bruxellois de définir les paramètres d'un classement de ce type.

Ce classement non obligatoire constitue un outil de positionnement sur le marché pour l'exploitant. L'établissement d'hébergement touristique peut obtenir la reconnaissance d'un niveau de confort s'il répond à un ensemble de critères de classement qui déterminés entretemps par le gouvernement bruxellois par voie d'arrêté. Celui-ci a retenu comme grille de classification en nombre d'étoiles, les critères "hotelstars 2015", établis par l'Hotelstars Union, une organisation qui regroupe les associations d'hôtels, restaurants, et cafés en Europe. La Flandre et la Wallonie y avaient adhéré auparavant.