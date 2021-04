Proposition pour prolonger les magistrats jusqu'à 75 ans (PRESS)

Actuellement, les magistrats de première instance peuvent prendre leur pension à l'âge de 67 ans et prolonger comme suppléants jusqu'à 73 ans. Et ceux de Cassation peuvent prendre leur pension à l'âge de 70 ans et prolonger jusqu'à 73 ans aussi. Le projet de loi du ministre Van Quickenborne prévoit de permettre à tous ces magistrats (parquets et juges) de travailler jusque l'âge de 75 ans.

Comme magistrats suppléants, ils travailleraient à la demande et non à temps plein et ils seraient payés "à l'audience", en plus de leur pension.