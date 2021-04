La société de voitures partagées électriques GreenMobility arrive à Bruxelles

Le service de covoiturage a, dans un premier temps, ouvert trois hotspots dans la capitale,dans les parkings souterrains Interparking Monnaie, Interparking Grand Place et Interparking 2 Portes. Le stationnement flexible dans les rues, ou freefloating, possible à Anvers et à Gand, n'est en revanche pas encore disponible à Bruxelles en raison de la pandémie de coronavirus.

Aucune voiture supplémentaire n'a encore été mise en œuvre dans le cadre du lancement à Bruxelles, souligne l'entreprise. Les utilisateurs d'Anvers et de Gand peuvent se rendre à la capitale avec leur voiture et l'y laisser. GreenMobility met toutefois dans chaque hotspot une ou plusieurs voitures à disposition des Bruxellois qui souhaitent se déplacer dans les autres villes, indique-t-elle.

"Les gens sortent beaucoup moins actuellement en raison des mesures corona. Il nous a donc semblé plus intéressant de reporter le grand lancement de GreenMobility à Bruxelles à une date ultérieure dans l'année, lorsque la demande de solutions de mobilité sera plus importante", explique le directeur général Steve Van Avermaet.