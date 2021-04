Coronavirus - Creamoda demande des aides supplémentaires pour les détaillants de mode

Creamoda demande une "perspective plus claire et un soutien renforcé". Elle plaide pour le maintien du chômage temporaire jusqu'au retour d'une "situation normale" et l'octroi progressif du mécanisme de protection flamand plutôt qu'une somme forfaitaire de 60%.

"Notre secteur de la mode est aussi important pour l'économie post-corona que l'horeca et le tourisme", affirme Wendy Luyckx, responsable de la communication chez Creamoda. "La troisième édition de la Semaine de la mode belge, qui se tiendra du 11 au 17 octobre est cruciale à tous les égards, non seulement pour les marques, les fabricants de vêtements et les magasins, mais surtout pour les passionnés de mode belge qui sont aujourd'hui de plus en plus convaincus de l'importance de faire du shopping local de la mode belge."