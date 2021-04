La pandémie a eu un impact limité sur le nombre de transactions immobilières en 2020

La Région de Bruxelles-Capitale était la région la plus chère. Le prix médian des maisons de type fermé ou demi-fermé était de 435.000 euros (+8,8%) et de 960.000 euros (+11%) pour les maisons de type ouvert. Pour les appartements, il était de 228.000 euros, ce qui représente une hausse de 8,6%.

La Région wallonne était la région la moins chère avec un prix médian de 155.000 euros pour les maisons de type fermé ou demi-fermé (+4,7%) et de 254.000 euros pour les maisons de type ouvert (+5,8%). Avec un surcoût de 7.000 euros, les appartements sont devenus 4,7% plus chers, à 155.000 euros, soit autant qu'une maison de type fermé ou demi-fermé.

Entre ces deux extrêmes, la Région flamande proposait en 2020 des maisons de type fermé ou demi-fermé au prix médian de 249.000 euros (+3,8%) et des maisons de type ouvert à 349.000 euros (+5,8% ). Les appartements sont devenus 15.000 euros plus chers (+7,7%), à un prix médian de 210.000 euros.

Le Brabant flamand et le Brabant wallon sont les provinces les plus chères, le Limbourg et le Hainaut les moins chères. Si Knokke-Heist (Flandre occidentale) est la commune la plus chère, les maisons les moins onéreuses se trouvent à Hastière, dans la province de Namur.

La pandémie de Covid-19 a eu un impact limité sur le nombre de transactions immobilières, indiquent encore les chiffres de Statbel. "La baisse du nombre de transactions due au confinement a été compensée par un quatrième trimestre solide", assure l'office belge.