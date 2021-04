Coronavirus - Sanofi va produire jusqu'à 200 millions de doses du vaccin Moderna aux Etats-Unis

Sanofi mettra les infrastructures de son site de Ridgefield, dans le New Jersey, au service de Moderna pour "les opérations de remplissage et finition de jusqu'à 200 millions de doses de son vaccin Covid-19", à partir du mois de septembre, selon le groupe français, qui initie ainsi son troisième partenariat avec des concurrents producteurs de vaccins, après Pfizer/BioNTech et Johnson & Johnson.

"Sanofi est l'une des rares entreprises à multiplier les partenariats industriels pour améliorer les approvisionnements mondiaux de vaccins contre la Covid-19 et l'accès à ces vaccins dans des conditions équitables, tout en poursuivant en parallèle le développement de deux de ses propres vaccins contre cette maladie", a fait valoir son directeur général, Paul Hudson, cité dans le communiqué.