Bourse de Bruxelles - Le vert l'a finalement largement emporté lundi en Europe

Kinepolis (45,60) et Barco (20,56) bondissaient de 5 et 4,8 pc, D'Ieteren (92,60) et Van de Velde (26,40) progressant de 2,4 et 6 pc, Shurgard (39,90) et Deceuninck (2,95) de 1,8 et 3,1 pc, Recticel (13,36) et CFE (86,80) de 2,4 et 2,2 pc. Greenyard (8,85) perdait par contre 1,5 pc. Asit (0,50) bondissait enfin de 9,6 pc supplémentaires, MDxHealth (1,16) et Hyloris (12,90) gagnant 1,7 et 2 pc tandis que Bone Therapeutics (2,59) et Acacia Pharma (2,34) cédaient 1,1 et 1,3 pc.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,2076 USD, contre 1,2099 dans la matinée et 1,2060 vendredi. L'once d'or gagnait 6,85 dollars à 1.780,05 dollars et le lingot se négociait autour de 47.390 euros, en progrès de 120 euros.