Coronavirus - Baisse du nombre de biens contrefaits saisis en 2020 en raison d'une baisse des contrôles

Au moins 44 % des produits saisis étaient des jouets. Les vêtements et les accessoires représentaient quant à eux 16 % des saisies. Les produits de soin et les chaussures complètent le top 4 avec chacun 15%.

En 2020, l'Inspection économique a réalisé 459 contrôles sur la vente de produits contrefaits. Il s'agissait de 377 contrôles physiques, lors desquels des marchandises ont effectivement été saisies, et de 82 sites internet de contrefaçon qui ont été fermés. Au total, l'Inspection économique a saisi 83.729 produits pour une valeur totale estimée à plus de 8.000.000 euros.

Environ un tiers du nombre total des contrôles effectués a eu lieu dans une pièce d'habitation où les marchandises étaient vendues en dehors du commerce régulier. "La vente via des prétendus showrooms cachés au grand public connait également une forte hausse. Souvent, il s'agit de particuliers qui vendent de la contrefaçon via les médias sociaux. Ils aménagent alors un local commercial dans une habitation privée. Seule une clientèle spécifique approchée via les médias sociaux y a accès", souligne le SPF Economie dans un communiqué.