Coronavirus - Le marché de l'emploi en Belgique a été l'un des plus stables d'Europe en 2020

Le marché de l'emploi en Belgique a jusqu'ici été relativement préservé des conséquences de la crise du coronavirus. Sur le plan du chômage et du nombre d'inactifs -les personnes qui ne travaillent pas et ne sont pas activement à la recherche d'un emploi- notre pays a été le plus stable d'Europe en 2020, selon une analyse de l'université de Gand (UGent). Toutefois, les conséquences de la crise sanitaire risquent de se faire pleinement ressentir lorsque les mesures de soutien public seront arrêtées.