Coronavirus - La pause pascale a eu un "impact macroéconomique limité" (ERMG)

Cette 21e enquête menée depuis mars 2020 par plusieurs fédérations patronales et coordonnée par la BNB et par la FEB montre que la perte de chiffre d'affaires subies par les entreprises belges du fait de la crise du coronavirus n'a que légèrement augmenté, passant de 9% en mars à 10% en avril. La perte de chiffre d'affaires est nettement plus élevée que la moyenne nationale en Région de Bruxelles-Capitale (-14%) et est proche de cette dernière en Wallonie et en Flandre.

Derrière cette moyenne générale, on constate toutefois des disparités sectorielles. Ainsi, la perte de chiffre d'affaires a été considérable pour les professions de contact non médicales et pour les entreprises de la vente au détail non alimentaire, passant, respectivement, de 38 et 16% lors de l'enquête de mars à 84 et 23 % lors de celle d'avril. Ces évolutions s'expliquent par la fermeture obligatoire des professions de contact non médicales et par la nécessité de prendre rendez-vous pour effectuer ses achats dans un magasin "non essentiel" pendant la pause de Pâques. La levée de ces mesures depuis le début de cette semaine entraînera sans aucun doute une reprise pour ces secteurs d'activité, estime l'ERMG.