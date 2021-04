Proximus lance sa chaîne propre, Pickx+

Proximus lance cette semaine Pickx +, sa chaîne propre à destination de ses clients. Outre les programmes et séries internationaux tels que "Ramy", "La Servante écarlate", "The Drew Barrymore Show" et le programme de concours de magie "Penn & Teller: Fool Us", la chaîne payante présentera également ses propres productions, indique Proximus mardi.