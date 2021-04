Charbon: la Chine défend les centrales qu'elle finance à l'étranger

Des militants écologistes ont relevé ce qui apparaît à leurs yeux comme une contradiction: la Chine, via ses entreprises publiques, est également le premier investisseur mondial dans des centrales à charbon.

Le président chinois Xi Jinping a annoncé en septembre que son pays commencerait à réduire ses émissions de CO2 "avant 2030" et atteindrait en 2060 la "neutralité carbone" -- c'est-à-dire en absorber autant qu'en émettre.

"On ne peut pas simplement arrêter de soutenir les pays en développement dans leur construction de centrales au charbon. La lutte contre le changement climatique doit également permettre aux habitants d'avoir de meilleures conditions de vie", a-t-il plaidé devant la presse.

Les centrales à charbon "répondent pleinement aux besoins concrets de ces pays" et seront construites selon "des normes très élevées, a souligné M. Li.

La Chine est la plus grande émettrice planétaire de gaz à effet de serre (environ 29% du total mondial).

Ses entreprises financent des dizaines de centrales à charbon, du Zimbabwe à l'Indonésie, dans le cadre des "Nouvelles routes de la soie". Cette initiative lancée par Pékin en 2013 vise à construire des infrastructures à l'étranger et à y accroître l'influence chinoise.

Le charbon représente un peu moins de 60% du bilan énergétique en Chine. Mais ce chiffre est en baisse constante et le nouveau plan quinquennal (2021-2025) fixe à "20% environ" la part que les énergies non-fossiles (éolien, solaire, hydroélectricité) devraient atteindre d'ici 2025.

Sur son sol, la Chine va poursuivre la construction de centrales à charbon afin d'assurer un approvisionnement électrique stable, mais elles seront de taille plus modeste et leurs "émissions moins élevées" que les centrales traditionnelles, selon Li Gao. "Il n'y aura plus de développement à grande échelle des centrales au charbon. Ça c'est très clair."