Combustibles pauvres en carbone : testés et approuvés

L’utilisation de combustibles liquides pauvres en carbone pour se chauffer est une pratique encore peu connue du grand public. Et pourtant, c’est la clé d’un chauffage durable avec une installation au mazout. Surtout maintenant que des tests pratiques démontrent qu’il est possible de se chauffer efficacement avec ces combustibles renouvelables. De plus, ils peuvent parfaitement être mélangés au mazout et ne requièrent aucune adaptation de votre installation de chauffage existante.

BIOCOMBUSTIBLES L’Europe a pour objectif d’être totalement neutre en carbone à l’horizon 2050. Les combustibles pauvres en carbone comme l’EMAG et le HVO jouent un rôle crucial sur cette voie. L’EMAG, acronyme d’« ester méthylique d’acides gras », est fabriqué à base d’huiles animales et végétales recyclées. Le HVO, ou huile végétale hydrotraitée, est quant à lui produit en traitant des huiles et graisses végétales de qualité non alimentaire à l’hydrogène. Ces combustibles permettent une réduction des émissions de CO2 pouvant atteindre 90 % par rapport au mazout classique. DANS LA PRATIQUE

Pour savoir si ces combustibles pauvres en carbone sont compatibles avec nos chaudières existantes, Informazout a réalisé quelques tests pratiques. L’EMAG a ainsi été testé dans le showroom du distributeur de mazout et installateur de chauffage Forceville à Boom. Après une année de chauffe avec un mélange B20 composé de 80 % de mazout et de 20 % d’EMAG, ils n’ont constaté aucune différence par rapport au mazout classique. La chaudière à condensation n’a eu besoin d’aucun réglage ou entretien supplémentaire et se prêtait donc directement à l’utilisation de ce combustible liquide renouvelable. « ZÉRO CHANGEMENT »

Les combustibles bas carbone sont également efficaces dans les vieilles chaudières. C’est ce qu’a démontré le test effectué dans l’habitation de Jeroen Van Der Kelen. Ce dernier a chauffé un an avec un mélange de 80 % de mazout et de 20 % de HVO et n’a remarqué aucune différence dans la consommation de sa chaudière basse température datant de 1996. « Rien n’a changé pour moi après un an d’utilisation. Je constate qu’il est donc parfaitement possible de passer aux combustibles liquides pauvres en carbone sans modifier l’installation », déclare Jeroen. TESTS EUROPÉENS