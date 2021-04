Accord interprofessionnel 2021-2022 - Les négociations sur les salaires ont échoué (2)

Les négociations salariales au sein du "Groupe des 10" entre patrons et syndicats dans le cadre d'un accord interprofessionnel (AIP) 2021-2022 ont échoué, la question des salaires apparaissant insolvable, a-t-on appris mardi auprès du syndicat chrétien flamand (ACV).

Le syndicat chrétien a réuni mardi ses instances nationales et celles-ci ont estimé qu'un accord n'était plus possible. La marge salariale, calculée à 0,4% par le Conseil central de l'Économie, est rejetée depuis le début par les syndicats qui l'estiment insuffisante et considèrent que des hausses de salaires plus substantielles sont possibles dans certains secteurs. Dans un communiqué commun, la FGTB, la CSC et la CGSLB rappellent leur opposition à une marge salariale maximale à 0,4%. Celle-ci ne représente que "9 euros bruts maximum/mois dans la plupart des fonctions essentielles", pointe le front commun syndical.

"Si on fait l'impasse sur la négociation sectorielle, comme veut l'imposer le banc patronal, beaucoup de travailleurs et travailleuses seront privés d'une augmentation car la négociation n'existe pas dans leur entreprise. Leur progression salariale sera donc limitée au plafond de maximum 0,4%! Y compris dans des entreprises qui se portent bien et où les salariés ont été au front durant toute la crise", dénoncent les syndicats.

Ils ajoutent que cette marge est "l'application aléatoire de la loi de 1996" relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. "Pour cause de pandémie, la comparaison classique des salaires entre pays voisins était impossible" alors que normalement, la norme salariale est calculée en fonction de l'évolution attendue des coûts salariaux en Allemagne, aux Pays-Bas et en France.