Swissport - Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation appelé à intervenir pour 3,7 millions

Déclarée en faillite en juin dernier, Swissport Belgium était fournisseur de services de manutention au sol à l'aéroport national de Zaventem, aux côtés d'Aviapartner. Les 1.468 travailleurs (handling des bagages, nettoyage, etc.) ont perdu leur emploi, alors que la pandémie de Covid-19 faisait en Belgique une première victime dans le secteur aéroportuaire.

Comme c'est le cas quand il y a licenciement massif, la Belgique pouvait se tourner vers l'Europe pour demander l'intervention du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en complément de financements propres pour aider les travailleurs touchés à retrouver un emploi. La Commission l'a suivie, et propose de dégager 3,7 millions d'euros pour cofinancer différentes mesures visant spécifiquement les ex-travailleurs de Swissport Belgium, allant du "conseil pour la recherche d'un emploi à l'offre d'apprentissages, de formations professionnelles et d'autres possibilités d'enseignement comme des cours de langue et d'informatique, en passant par le soutien à la création d'une entreprise", informe-t-elle mardi. Ces programmes, pour un coût total estimé à 6,2 millions d'euros (le reste serait financé par les Régions), seront pilotés par les services régionaux pour l'emploi.