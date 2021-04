Coronavirus - Offrir une place au stade pour que l'Américain retrouve le chemin vers la bière

La campagne est menée autour de la marque Bud Light, la plus populaire aux États-Unis. Les tickets permettront d'assister à des événements aux débits de bière traditionnellement élevés, comme des matchs de NFL (foot américain) et de MLB (baseball).

Alors que la campagne de vaccination bat son plein outre-Atlantique, Bud Light espère bien relancer ses ventes après un recul observé à cause de la crise du coronavirus qui a contraint à la fermeture de bars et restaurants, et à disputer les rencontres sportives à huis clos.

Selon le directeur marketing, Andy Goeler, les Américains ne sont pas seulement impatients de retourner au stade, ils souhaitent aussi retrouver l'ambiance des cafés. Et AB InBev a bien l'intention d'offrir un petit incitant. "Quand tu retourneras au café, Bud Light te paiera ta première bière. Et nous allons aussi organiser des événements musicaux en direct au début de l'été", commente M. Goeler.