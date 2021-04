Melexis revoit à la hausse ses prévisions

La hausse de la demande a entraîné une augmentation des ventes, bien que le taux de change du dollar et "les délais d'exécution prolongés et les problèmes persistants à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement" aient eu un impact négatif. Des pénuries mondiales de puces pour un large éventail d'applications se produisent en raison de la forte demande.

"Nous continuons à profiter structurellement de la forte dynamique des nouveaux produits et de la croissance des semi-conducteurs dans l'automobile", a déclaré la CEO dans le communiqué de presse. "Alors que la demande continue d'augmenter et que les pénuries de l'industrie persistent, l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui est d'équilibrer la demande accrue et l'offre limitée. Sur la base de notre carnet de commandes actuel, il est désormais plus probable que les ventes restent fortes au second semestre. Par conséquent, nous avons considérablement augmenté nos prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année."