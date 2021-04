Deutsche Bank enregistre son meilleur bénéfice net trimestriel depuis 2014

Les recettes globales, à 7,2 milliards d'euros, sont en progression de 14% sur un an et le résultat imposable ressort à 1,6 milliard d'euros, le tout dépassant les attentes des analystes.

La meilleure contribution au résultat provient de la banque d'investissement, dont les recettes ont bondi de 32% sur un an, à 3,1 milliards d'euros, grâce au négoce de titres à taux fixe et de devises, et le résultat imposable de 134%, à 1,5 milliard d'euros.