Electrolux dépasse les attentes au premier trimestre et voit sa rentabilité bondir

Dans un contexte de pandémie mondiale, "les consommateurs ont continué à passer plus de temps à la maison en utilisant leurs appareils de manière plus intensive et en consacrant une part plus importante de leur budget domestique à des projets de rénovation, ce qui a profité à nos ventes", s'est félicité le CEO du groupe Jonas Samuelson, cité dans le rapport.

Entre janvier et mars, le bénéfice net a atteint 1,56 milliard de couronnes (environ 154 millions d'euros), contre 2,5 milliards un an plus tôt, alors que les analystes anticipaient 1 milliard, selon le consensus du fournisseur de services financiers Factset.