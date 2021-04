Tiré par le marché asiatique, Carlsberg se remet à flot au premier trimestre

Propriétaire notamment des marques Tuborg, Baltika, Kronenbourg et 1664, le numéro 4 du secteur table désormais sur une croissance de son bénéfice d'exploitation de 5 à 10% sur l'ensemble de l'année, contre 3 à 10% annoncés précédemment, indique-t-il dans son rapport trimestriel.

Comme la Bourse de Copenhague l'y autorise, Carlsberg ne publie plus son résultat net que tous les six mois et se contente du chiffre d'affaires pour les trimestres intermédiaires.